ЦПК: Офіс генпрокурора не звільнив жодного з 74 прокурорів, у яких МОЗ виявило і скасувало фейкову інвалідність

Міністерство охорони здоровʼя повідомило на запит Центру протидії корупції, що скасувало інвалідності 74 з 526 прокурорів, які їх мають; попри таку кількість підтверджених фейкових інвалідностей, Офіс генерального прокурора не збирається звільняти жодного з цих прокурорів, зазначає ЦПК, спираючись на відповідь на запит.

ЦПК нагадує, що ще у жовтні 2024 року відкрито кримінальне провадження, у якому досліджуються законність набуття інвалідностей працівниками державних і правоохоронних органах.

ЦПК надіслав запит до Офісу генпрокурора та Державного бюро розслідувань (ДБР), щоб дізнатися, скількох прокурорів з інвалідністю звільнили та скільком повідомили про підозру за пів року цього кримінального розслідування.

У ДБР зазначили, що за цей час повідомили про підозру лише 2 з 74 прокурорів з фейковими інвалідностями – керівнику Хмельницької окружної прокуратури та керівнику Уманської окружної прокуратури Черкаської області. Лише ці двоє отримали пенсії за фейкові інвалідності на 1,5 млн гривень.

"Наразі слідчими ДБР повідомлено про підозру 2 діючим керівникам окружних прокуратур Хмельницької та Черкаської областей за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною пʼятою статті 190, частиною четвертою статті 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та великому розмірах), які за версією слідства шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у вигляді безпідставно отриманої пенсії", зазначило ДБР у відповідь на запит ЦПК.

ЦПК також запитав у МОЗ, скільком прокурорам скасували рішення МСЕК, тобто інвалідності. Так, в Хмельницькій області скасували рішення 13 прокурорам, а в інших областях України – 61.

"І слідчі ДБР, і прокурори ОГП знають про результати цієї перевірки, оскільки саме вони її ініціювали. Проте замість того, щоб "ловити" недоброчесних прокурорів, ДБР у цей час доганяло військових", - зазначає ЦПК.

З 74 прокурорів, яким МОЗ скасувало фейкові інвалідності, про підозри повідомили лише двом. Також жодного з них не звільнили через те, що в ОГП не бачать підстав подати скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Про це ОГП сам повідомив у відповідь на запит ЦПК.

"Скарги до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо можливих неправомірних дій працівників органів прокуратури під час отримання групи інвалідності на теперішній час не подавалися. У разі встановлення наявності ознак дисциплінарного проступку в діях працівників прокуратури буде вирішено питання щодо ініціюваннявідповідальності дисциплінарної відповідальності перед Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів", – зазначив ОГП у відповіді на запит.

Стосовно хмельницьких прокурорів ситуація подібна. ОГП повідомив, що з 78 прокурорів з інвалідністю не звільнили жодного. Це при тому, що у 13 з них МОЗ скасувало рішення, а 39 викликало на дообстеження.

Загалом, згідно з відповіддю Генпрокуратури на запит ЦПК, за власним бажанням звідти пішли три прокурори, а ще 11 звільнили з адміністративних посад. Останнє означає, що прокурор продовжив виконувати функції прокурора, позбавившись лише своєї адміністративної посади – наприклад, керівника, заступника тощо.

Таким чином, більшість прокурорів з фейковими інвалідностями залишаються на своїх посадах та при своїх повноваженнях. Піврічне кримінальне розслідування не дало майже жодних результатів, а натомість показало – ці прокурори можуть уникнути кримінальної відповідальності та продовжити працювати у прокуратурах, подкреслює ЦПК.