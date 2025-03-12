Події

14:53 12.03.2025

Йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів чоловікам, у яких завершується термін - Чернишов

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Йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів чоловікам, у яких завершується термін - Чернишов

Віцепрем’єр-міністр - міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявляє, що йде робота над дозволом видачі за кордоном паспортів всім чоловікам, у яких завершується термін дії документу.

"Я радий, що нам вдалося розблокувати це все (отримання чоловіками за кордоном раніше оформлених паспортів - ІФ-У). Сьогодні з 80 тис. паспортів більшість уже видана, і до кінця місяця отримають решту", - сказав Чернишов журналістам в середу в Києві.

В то й же час він повідомив, що його мета змінити постану, яка обмежує видачу оформлення паспортів за кордоном для ряду інших категорій чоловіків.

"Надати можливість українським чоловікам, тим для кого це потрібно: тим у кого завершується паспорт. Він перебуває, скажімо, Чехії, він чоловік, в нього закінчується паспорт, він приходить в ДП «Документ», а йому кажуть надай військові документи… І він опиняється в статусі особи з простроченим паспортом в іншій країні… Зараз разом працюємо над тим, щоб їм все ж давати паспорти, я за лібералізацію цього блоку", - додав він.

Чернишов підкреслив, що сьогоднішня заборона не працює на повернення чоловіків.

"Що ми виграємо? Нічого не виграємо", - додав він.

Як повідомлялося, питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном, урегульовано: громадяни України чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП «Документ», отримали можливість з 17 лютого починати отримувати виготовлені паспорти.

Теги: #паспорти #чернишов

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