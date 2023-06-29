Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у 6 областях і 2 шахти - Міненерго

Станом на 29 червня внаслідок російських обстрілів знеструмлено 16 населених пунктів у Донецькій області, дві шахти і частину споживачів ще в п'яти областях.

"Триває терор прифронтових і прикордонних із росією областей. Через обстріли без світла залишилися 16 населених пунктів у Донецькій області, частина споживачів у Дніпропетровській, Херсонській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях. Також знеструмлено дві шахти, усіх шахтарів виведено на поверхню", - повідомило Міністерство енергетики в четвер.

Крім того, без світла тимчасово залишалися споживачі кількох областей унаслідок грозового шторму, що пройшов країною, і спричинених ним технологічних порушень. У Дніпропетровській області знеструмлювали 64 населені пункти, Донецькій - 17, Київській - дев'ять, Києві - понад 5 тисяч споживачів.

"Триває фіксація та ліквідація наслідків повені, що виникла через підрив дамби. У Херсоні без світла залишаються 13,5 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - зазначили також у Міненерго.

За інформацією відомства, минулої доби в Україні було заживлено домівки понад 13 тис. споживачів.

Комерційний експорт та імпорт електроенергії минулої доби не здійснювався.