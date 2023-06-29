Події

11:36 29.06.2023

Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися

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Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумщини евакуюватися

Сумський напрямок залишається найнебезпечнішим у Північній операційній зоні, заявив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Майже щодня прикордонні населенні пункти потерпають від обстрілів ворожих сил. Ворог гатить з артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню", - зазначив Наєв у телеграм-каналі.

Він розповів, що перебуваючи з поїздкою в одному з населених пунктів Сумської області, особисто переконав літню сім'ю терміново виїхати у зв'язку з безпосередньою небезпекою.

"Я закликаю всіх громадян, які мешкають у прикордонних районах Сумщини, виїхати. Влада на місцях знає алгоритми і шляхи евакуаційних заходів. Будь ласка, виїжджайте для того, щоб зберегти своє життя! А Сили оборони продовжать боронити українську землю", - наголосив Наєв.

Теги: #евакуація #сумська_область

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