ВДНГ створить реєстр необлікованих цінностей - гендиректор

Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ, Київ) створить публічний реєстр неврахованих цінностей, що дасть змогу прискорити роботу з реєстрації спадщини, повідомив його генеральний директор Євгеній Мушкін у фейсбуці.

Це рішення стало реакцією на зруйноване мозаїчне панно в колишньому павільйоні №26 протипожежної безпеки на ВДНГ (нині Пожежна частина 26). Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що зруйнована мозаїка не мала статусу об'єкта культурної спадщини.

Мушкін повідомив, що після наради з керівництвом Головного управління ДСНС України в Києві було ухвалено рішення про відновлення зруйнованого мозаїчного панно в його первісному вигляді.

"Для цього частково буде використано елементи оригінального панно, що збереглися. Вважаю, що це гідний приклад відповідального лідерства і вміння виправляти помилки. Зі свого боку ми готові допомогти ДСНС знайти фахівців, що спеціалізуються на відновленні подібних робіт", - написав Мушкін.

Він наголосив, що першочерговим завданням має стати запобігання таким випадкам у майбутньому. Законодавство вже передбачає необхідний механізм обліку та захисту всіх таких видів пам'яток (панно, мурали, вітражі тощо), ініціювати внесення таких пам'яток до державного реєстру може будь-хто.

"Ми вирішили створити публічний реєстр поки що необлікованих цінностей ВДНГ. Це дозволить мистецтвознавцям, архітекторам та іншим небайдужим людям з активною громадською позицією та відповідною експертністю у зручний для всіх спосіб нарешті зафіксувати цінні необліковані обʼєкти культурної спадщини ВДНГ, а нам - отримати структуровану інформацію, з якою ми звернемось до відповідного органу державної влади із заявою про реєстрацію таких памʼяток у державному реєстрі", - наголосив Мушкін.