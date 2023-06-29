Події

11:11 29.06.2023

Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

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Новий ресторан McDonald's відкрили в передмісті Києва у Крюківщині

Компанія "McDonald's в Україні" 29 червня відкрила ресторан у селі Крюківщині (Київська область) на вул. Богуна Івана, 2, він став 91 рестораном у мережі.

Як повідомила пресслужба компанії, будівництво закладу було розпочато ще у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення проєкт було відкладено, а з відновленням роботи мережі будівництво відновили.

У ресторані - 135 місць для відвідувачів у залі та 106 на терасі. Всередині доступні десять терміналів самообслуговування. Для автомобілістів доступний "МакДрайв" із двома лініями в'їзду. Спочатку ресторан працюватиме на видачу страв у закладі, пізніше буде доступна послуга McDelivery.

Заклад працюватиме з 8:00 до 21:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторани зачиняють під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування. Інформація про відкриті та тимчасово закриті заклади оновлюється в режимі реального часу на сайті McDonald's.

Розвитком мережі опікується ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." Перший заклад було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа "МакДональдз в Україні" налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни.

Станом на 29 червня в мережі компанії в Україні працює 91 ресторан.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб і фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).

Теги: #mcdonalds #київська_область

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