Події

11:04 29.06.2023

Колумбія має скерувати РФ ноту протесту через атаку на Краматорськ, де постраждали колумбійці, - президент

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Колумбія має скерувати РФ ноту протесту через атаку на Краматорськ, де постраждали колумбійці, - президент

Колумбія має скерувати дипломатичну ноту протесту РФ через поранення трьох колумбійців унаслідок російської атаки на Краматорськ, заявив президент Колумбії Густаво Петро.

"Росія напала на трьох беззахисних громадян Колумбії. Тим самим порушує закони війни. МЗС має вручити дипломатичну ноту протесту. Ми очкуємо в цілості й неушкодженості повернення до своїх домівок Серхіо, Ектора і Каталіни", - написав президент у твіттері.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що внаслідок ракетного удару по Краматорську 27 червня 2023 року постраждав відомий колумбійський письменник Ектор Абад, який перебував у місті разом із засновником організації Aquanta Ucraina ("Тримайся Україна"), колумбійським депутатом Серхіо Харамільо та журналісткою Каталіною Гомес.

 

Теги: #краматорськ #колумбія

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