Події

10:57 29.06.2023

78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

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78% українців мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення, - опитування

Абсолютна більшість українців (78%) мають близьких родичів або друзів, які дістали поранення або загинули через російське вторгнення. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період із 26 травня до 5 червня 2023 року.

"Абсолютна більшість українців - 78% - мають близьких родичів або друзів, які отримали поранення або загинули через російське вторгнення. Серед тих, хто має таких близьких родичів або друзів, у середньому (використовувалося медіанне значення) називалося число 7. Тобто в середньому такі респонденти мають сімох близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули", - йдеться в пресрелізі КМІС  в четвер.

Як повідомляється, 64% українців мають принаймні одного близького родича або друга, який був поранений (у середньому мають п'ятьох поранених близьких людей), а 63% мають принаймні одного близького родича або друга, який загинув (у середньому мають трьох загиблих близьких людей).

Регіональний аналіз результатів опитування свідчить про те, що в усіх регіонах України переважна більшість населення має близьких родичів або друзів, які були поранені або загинули через російське вторгнення. "Показник коливається від 70% на Сході до 80% на Заході", - йдеться в повідомленні.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький, коментуючи дослідження, сказав, що "війна Росії проти України сформувала трагічний колективний досвід для абсолютної більшості українців. У всіх куточках України більшість населення має родичів або друзів, які були поранені чи загинули через російське вторгнення. І жителі Заходу, і жителі Сходу переживають однакові жахливі втрати, спричинені Росією".

На думку соціолога, сильна "емоційна забарвленість цього досвіду виступає тим фактором, який, з одного боку, дуже зближує різних українців і дозволяє краще зрозуміти один одного. З іншого боку, це сприяє згуртуванню українців для спільної роботи з вигнання ворога і досягнення справедливості – покарання за спричинені кривди".

Протягом 26 травня - 5 червня 2023 року КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки. Опитування проведено методом телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 013 респондентів віком 18 років і старше, які проживають у всіх регіонах України (крім АР Крим). До вибірки не вносили жителів територій, які тимчасово не були контрольовані владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 2,4%.

Теги: #жертви #опитування #війна #родичі

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