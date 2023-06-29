Події

09:14 29.06.2023

Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку - спікер Генштабу

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Українські воїни перехопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку - спікер Генштабу

На Бахмутському напрямку Сили оборони перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом, повідомив спікер Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.

"На флангах міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - наводить слова Ковальова Military Media Center у телеграм-каналі в четвер.

За його інформацією, на напрямку Рівнопіль - Володине Сили оборони мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах.

Українські війська "завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби".

На Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ.

Теги: #зсу #ініціатива #бахмутський_напрямок

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