Події

07:24 29.06.2023

До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

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До 12 людей збільшилася кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська

Кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу Краматорська збільшилася до 12-ти, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко станом на 04.00 ранку четверга.

"Близько 4:00 рятувальники деблокували ще одне тіло. Тож кількість загиблих наразі зросла до 12 осіб. Усі ідентифіковані", - написав він у телеграм-каналі.

За даними МВС, травмовано внаслідок двох обстрілів 65 осіб.

Станом на 7.20 пошуково-рятувальні роботи завершено.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, із 12-ти загиблих - 3 дитини, постраждало 60 осіб (зокрема дитина) і врятовано 11 осіб.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 27 червня, російські окупанти ракетами "Іскандер" завдали удару по кафе в Краматорську. Серед загиблих були 17-річна дівчина та 14-річні сестри.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теги: #удар #жертви #краматорськ

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