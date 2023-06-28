Стефанчук: Після перемоги України у війні виникне необхідність перегляду деяких положень Конституції



Конституція потребуватиме змін після перемоги України у війні, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Після нашої спільної перемоги, безумовно, виникне необхідність перегляду тих чи інших положень (Конституції України - ІФ-У). Наприклад, я не впевнений, що після перемоги України в Конституції України має залишатися положення статті 10, яке дає пріоритет для російської мови. Я не переконаний, що має залишатися ціла низка інших положень, які є результатом компромісу", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини UAразом" у середу.

Він наголосив, що Основному закону України буде необхідна модернізація. Якою конкретно вона має бути, за словами спікера, стане зрозуміло в результаті відкритої дискусії після перемоги України в розв'язаній Росією війні.