Росіяни сім разів обстріляли Сумську область упродовж дня

Окупанти 7 разів обстріляли з мінометів прикордоння Сумської області, зафіксовано 36 вибухів у 4 громадах, повідомила військова обласна адміністрація в оперативному зведенні станом на 21.00 середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 36 вибухів. Обстрілу зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади", - йдеться у зведенні.

Зокрема, Білопільська громада зазнала обстрілу з АГС (автоматичного гранатомета), СПГ (станкового протитанкового гранатомета) і мінометів - загалом зафіксовано 18 вибухів. На Краснопільську громаду противник скинув 4 міни. Миропільську громаду обстріляли з міномета (10 вибухів). Юнаківська громада зазнала обстрілу з артилерії та мінометів (4 вибухи).

"Попередньо - без людських втрат і руйнувань цивільної інфраструктури", - зазначили в ОВА.