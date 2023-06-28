Події

19:59 28.06.2023

Кулеба: Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ

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Кулеба: Ризик вчинення Росією теракту на ЗАЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив онлайн на Конференції Головування ОБСЄ з огляду безпекових питань, де заявив, що окупація і ризик вчинення Росією теракту на Запорізькій АЕС ставить під загрозу весь простір ОБСЄ.

"Сьогодні Росія загрожує Україні та всьому простору ОБСЄ радіаційним інцидентом на Запорізькій атомній електростанції. Що б не говорила російська пропаганда, саме Росія, і тільки Росія має сьогодні мотивацію і засоби для того, щоб здійснити інцидент на ЗАЕС", - сказав Кулеба.

Окрім цього, міністр наголосив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як інструмент ядерного шантажу після того, як окупувала її та перетворила на військову базу.

"Не знаю, що ще має статися, щоб держави-учасниці ОБСЄ визнали очевидне: Росії не місце за цим столом", - зазначив Кулеба.

Разом із тим, глава МЗС нагадав, що три тижні тому РФ спричинила найбільшу технологічну катастрофу в Європі за десятиліття, підірвавши дамбу Каховської ГЕС. Масштаб наслідків цього акту тероризму держави-агресора можна буде оцінити лише з часом.

Кулеба подякував Головуванню Північної Македонії за тверду позицію щодо захисту принципів ОБСЄ в умовах повномасштабної агресії Росії проти України.

"Не можна терпіти безкарність Росії, незаконне утримання співробітників ОБСЄ, крадіжку понад 70 автомобілів Організації. Не може бути дискусій з країною, чий президент перебуває в розшуку МКС за воєнний злочин викрадення українських дітей. Не може бути надії на цивілізований діалог із країною, яка завдає інтенсивних ударів ракетами та дронами по густонаселених житлових масивах, вдається до масових звірств, тортур, зґвалтувань і залякування цивільного населення", - зазначив Кулеба.

Також він наголосив, що "не може бути пошуку порозуміння з агресором, який намагається знищити українську державність і національну ідентичність".

Міністр наголосив, що Україна боротиметься за свою свободу і відновлення територіальної цілісності та має цілісне бачення щодо відновлення справедливого і тривкого миру, яке детально викладено у Формулі миру президента Володимира Зеленського.

Кулеба закликав ОБСЄ до активної участі у втіленні української Формули миру.

"Ми живемо в час викликів, коли дискусії без прагматичних рішень більше не працюють. Якщо ми хочемо зберегти ОБСЄ і нашу колективну прихильність цінностям і принципам Гельсінського заключного акту, потрібно знайти спосіб призупинити участь Росії в ОБСЄ", - підсумував глава МЗС.

 

 

 

Теги: #теракт #рф #обсє #заес

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