Ворог обстріляв Нікополь і Мирівську громаду з важкої артилерії

Російські війська двічі протягом дня обстріляли Нікопольщину, обійшлося без жертв, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Два обстріли за день пережила Нікопольщина. Із важкої артилерії агресор поцілив по Нікополю та Мирівській громаді. Якої шкоди завдали ворожі снаряди, зараз з'ясовують рятувальники. Вони обстежують місцевість. Обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він у телеграм-каналі в середу.