Події

17:26 28.06.2023

Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

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Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа підтримують ідею надання Україні чітких перспектив членства в НАТО.

"Сьогодні ми з Гітанасом Науседою намагаємося, щоб рішення саміту НАТО, які будуть ухвалені, дуже чітко показали перспективу членства України в НАТО!", - сказав Анджей Дуда в середу в Києві після переговорів із президентами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою.

"Сьогодні важливо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, а тим самим зміцнити безпеку нашої частини Європи. І якомога ближче підтягнути Україну до НАТО, охопити її гарантіями безпеки, які остаточно відігнали б російського агресора", - сказав він.

"Наш меседж дуже зрозумілий: Україна буде членом НАТО, Литва підтримує членство України в НАТО", - сказав Науседа.

За його словами, "у Вільнюсі має бути дуже ясно сказано, що Україна є невід'ємною частиною архітектури НАТО в Європі".

Теги: #нато #литва #україна #польща

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