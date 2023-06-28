Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа підтримують ідею надання Україні чітких перспектив членства в НАТО.

"Сьогодні ми з Гітанасом Науседою намагаємося, щоб рішення саміту НАТО, які будуть ухвалені, дуже чітко показали перспективу членства України в НАТО!", - сказав Анджей Дуда в середу в Києві після переговорів із президентами України та Литви Володимиром Зеленським і Гітанасом Науседою.

"Сьогодні важливо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, а тим самим зміцнити безпеку нашої частини Європи. І якомога ближче підтягнути Україну до НАТО, охопити її гарантіями безпеки, які остаточно відігнали б російського агресора", - сказав він.

"Наш меседж дуже зрозумілий: Україна буде членом НАТО, Литва підтримує членство України в НАТО", - сказав Науседа.

За його словами, "у Вільнюсі має бути дуже ясно сказано, що Україна є невід'ємною частиною архітектури НАТО в Європі".