Події

16:10 28.06.2023

В Україні до осені буде створено освітній застосунок "Мрія" - Зеленський

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В Україні до осені буде створено освітній застосунок "Мрія" - Зеленський

Команда цифрової трансформації восени представить новий застосунок "Мрія", який допоможе отримати доступ до знань і послуг, що стосуються батьків і дітей, повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради в середу.

"Ми створимо ще одну систему - українську "Мрію", такий спеціальний застосунок, який підтримуватиме все, що стосується батьків і дітей: послуги, які потрібні батькам, які потрібні дитині", - сказав глава держави.

Він зазначив, що "Мрія" допоможе отримати рівний доступ до знань з будь-якого куточка світу в таких сферах, як розвиток і освіта, безпека та контакт із державою. При цьому використання штучного інтелекту допоможе кожній дитині будувати свою унікальну освітню траєкторію для досягнення успіху.

Теги: #навчання #мрія #застосунок

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