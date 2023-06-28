Рада звернулася до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів і урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9429 підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рада закликала світове співтовариство застосувати більш жорсткі посилені обмежувальні заходи і санкції до російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Український парламент звернувся до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, НАТО, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму, і розширити при цьому військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, приєднатися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.