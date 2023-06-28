Події

14:40 28.06.2023

Рада звернулася до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

1 хв читати
Рада звернулася до світової спільноти щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй (ООН), Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), Європейського Союзу, Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Організації Північноатлантичного договору (НАТО), Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів і урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Російської Федерації.

Ухвалення відповідного проєкту постанови №9429 підтримали 274 народні депутати на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Рада закликала світове співтовариство застосувати більш жорсткі посилені обмежувальні заходи і санкції до російської атомної галузі та військово-промислового комплексу РФ.

Український парламент звернувся до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, НАТО, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму, і розширити при цьому військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, приєднатися до ефективної розбудови механізмів гарантій миру і безпеки в Європі.

Теги: #рада #звернення #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 28.06.2023
Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту

Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту

19:58 27.06.2023
Кондратюк закликає ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері

Кондратюк закликає ухвалити резолюцію щодо засудження викрадення українських дітей на сесії ПА ОБСЄ у Ванкувері

17:09 27.06.2023
Можливий підрив ЗАЕС окупантами не призведе до наслідків, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, - голова ДІЯРУ

Можливий підрив ЗАЕС окупантами не призведе до наслідків, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, - голова ДІЯРУ

12:41 26.06.2023
Юсов: Єдина можливість запобігти російським сценаріям на ЗАЕС - це швидка деокупація і повернення станції під український контроль

Юсов: Єдина можливість запобігти російським сценаріям на ЗАЕС - це швидка деокупація і повернення станції під український контроль

19:35 25.06.2023
Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

Поруч із 4 із 6 енергоблоків ЗАЕС російські війська розмістили техніку з вибухівкою

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

12:15 23.06.2023
Можливість диверсії РФ на ЗАЕС залишається малоймовірною, але не неможливою - ISW

Можливість диверсії РФ на ЗАЕС залишається малоймовірною, але не неможливою - ISW

11:53 23.06.2023
Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

Рівень води в каналі Запорізької ТЕС, що підживлює ставок ЗАЕС, стабільний і вже не залежить від Каховського водосховища

11:17 23.06.2023
Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

Глава МВС: У зв'язку з можливим терактом на ЗАЕС із викидом радіації розгорнуто роботу штабів, буде проведено навчання за алгоритмом дій

12:10 22.06.2023
Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

Українська розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації - Зеленський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада ухвалила закон про доплати військовим

Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

Зеленський: Україна ніколи не погодиться на заморожування конфлікту

Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири нової української доктрини

Президент Польщі прибув до Києва

ОСТАННЄ

Столтенберг упевнений, що на саміті НАТО знайдуть спільну позицію щодо перспектив вступу України до альянсу

У Нацкомісії зі стандартів державної мови наголошують на рекомендаційному характері пропозиції щодо перейменування Запоріжжя

Рада дозволила військовим під час війни використовувати автомобілі з правим розташуванням керма

Резніков: ЗСУ домоглися "певних успіхів", яких не розголошують, а "головна подія" контрнаступу ще попереду

Зеленський: Українців не має непокоїти доля Росії після нашої перемоги

Рада ухвалила закон про доплати військовим

СБУ затримала колишнього "регіонала", який наводив ворожі "Гради" на прикордонні райони Сумщини

Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світові, що Альянс здатен захищати - Зеленський

Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири нової української доктрини

Президент Польщі прибув до Києва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА