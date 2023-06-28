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13:53 28.06.2023

Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири нової української доктрини

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Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири нової української доктрини

Президент України Володимир Зеленський запропонував розпочати загальнонаціональне обговорення нової української доктрини, яка визначить пріоритети майбутньої трансформації держави.

"Як Конституція закладає основи, ми потребуємо доктрини для нашої держави. Ясної, не розмитої, сміливої доктрини. Для України, яка іде до перемоги. Та для України-переможниці. Ця доктрина має відповідати на всі фундаментальні питання про Україну та наше майбутнє – і нам самим, і нашим сусідам, і кожному в світі. Ми потребуємо нової системи, нових правил, нових можливостей. Сьогодні запропонував до обговорення, загальнонаціонального обговорення, основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що трансформація держави необхідна для подальшого успішного розвитку.

"Так само, як ми вже показали, що сміливість дає свободу, ми доведемо, що свобода дає успіх. Ми зробимо це – українською аксіомою: свобода дає успіх. Це те, що переконує найбільше. Успіх. Це те, що потрібно всій нашій землі. Усьому нашому народу. Усім частинам України, усім дітям України… Але щоб відбувся цей успіх, українська держава потребує трансформації. І ми зробимо реальністю трансформацію, про яку українці мріяли!" - заявив президент.

Зеленський виступив із цією програмою у ВР у середу, у День Конституції.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6746

Теги: #доктрина #зеленський

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