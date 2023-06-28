Литва придбала дві установки NASAMS для України - президент

Литва придбала дві пускові установки NASAMS для української армії, повідомив президент Литви Гітанас Науседа в твіттері в середу.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які буде передано Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням очікую нових колективних рішень щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!", - написав Науседа.

NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневреними аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах. Батарея включає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку із шістьма контейнерами для ракет AMRAAM із дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розробила норвезька фірма Kongsberg Defence & Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.