Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує відкрити підприємство в Україні

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні, повідомив президент компанії Ейрік Лі.

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", - розповів Лі в інтерв'ю Euractiv.

Він відзначив, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство.

"У Kongsberg ми хочемо використовувати силу української промисловості. У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", - заявив Лі.