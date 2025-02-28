Події

12:10 28.02.2025

Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує відкрити підприємство в Україні

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Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує відкрити підприємство в Україні

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні, повідомив президент компанії Ейрік Лі.

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", - розповів Лі в інтерв'ю Euractiv.

Він відзначив, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство.

"У Kongsberg ми хочемо використовувати силу української промисловості. У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", - заявив Лі.

Теги: #nasams #виробництво

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