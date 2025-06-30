Укроборонпром та норвезька компанія KDA інтегруватимуть українські розробки із системами ППО NASAMS

Укроборонпром та норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовилися про співпрацю у сфері зміцнення потенціалу української протиповітряної оборони, зокрема, українські розробки інтегруватимуть із системами протиповітряної оборони NASAMS, повідомила пресслужба Укроборонпром.

"Йдеться про партнерство щодо інтеграції наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності в інфраструктуру NASAMS. Зокрема передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю", - йдеться у повідомленні Укроборонпром у Телеграмі у понеділок.

Як повідомляється, представники KDA провели раніше попередні перемовини з українськими колегами та вивчили їх виробничі та науково-технічні спроможності.

"Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру. Впевнений, що співпраця з KDA стане ще одним прикладом плідного міжнародного партнерства", – зазначив Генеральний директор Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" Олег Гуляк.

Раніше повідомлялось, що Норвегія розроблятиме та вироблятиме надводні безекіпажні судна в Україні – компанія KDA підписала відповідну угоду з українським партнером, повідомила пресслужба Міністерства оборони Норвегії.