Уряд Норвегії планує поставити Україні ще системи ППО NASAMS, хоче замовити 10 пускових установок

Уряд Норвегії в рамках планованих нових поставок Україні систем ППО пропонує парламенту зробити замовлення на 10 пускових установок і чотири центри управління вогнем зенітних ракетних комплексів NASAMS, йдеться в заяві норвезького Міноборони.

"Уряд виносить на розгляд норвезького парламенту ініціативу: замовити у компанії Kongsberg Defence&Aerospace ще 10 пускових установок і чотири центри управління вогнем ППО NASAMS. Це буде йти на додаток до поповнення обладнання, пожертвуваного Україні", - наголошується в документі.

Сума замовлення становитиме близько $326 млн.

"Мене також непокоїть те, щоб ми якнайшвидше поповнили власні системи протиповітряної оборони", - заявив глава Міноборони Норвегії Бйорн Арильд Грам.

У березні 2023 року повідомлялося, що норвезька влада у співпраці зі США направить Україні дві системи ППО NASAMS.

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, що маневрують, на малих і середніх висотах. Батарея включає радіолокаційну станцію, буксирувану пускову установку з шістьма контейнерами для ракет AMRAAM з дальністю до 40 км і командним пунктом управління. Комплекс розроблено норвезькою фірмою Kongsberg Defence& Aerospace спільно з американською фірмою Raytheon.