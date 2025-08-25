Інтерфакс-Україна
Події
13:52 25.08.2025

Зеленський: Маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво норвезьких NASAMS стане можливим в Україні

1 хв читати
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що спільне з Норвегією виробництво норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS стане можливим в Україні.

"Хочу окремо подякувати за постачання NASAMS. Наші військові дуже люблять якість NASAMS. Ці системи суттєво нам допомогли. Особливо взимку. Я впевнений, що ми маємо прийти до моменту, коли спільне виробництво NASAMS стане можливим в Україні", - сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере у Києві у понеділок.

За словами Зеленського, вони зі Стере обговорили потреби України в обороні, ситуацію на фронті, ключові загрози, програми співпраці та можливості для українських воїнів.

Крім того, сторони обговорили українське виробництво дронів, спільні з партнерами можливості.

"Інвестиції зараз можуть допомогти. Не лише допомогти фізичному захисту на фронті, але й примусу РФ до завершення цієї війни", - наголосив Зеленський.

