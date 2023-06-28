Події

07:57 28.06.2023

Уночі над Дніпропетровською областю ППО ліквідувала два "шахеди"

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Уночі над Дніпропетровською областю ППО ліквідувала два "шахеди"

Уночі над Дніпропетровською областю ППО ліквідувала два "шахеди", повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Вночі наші захисники збили над областю "шахедів". На металобрухт їх перетворило ПвК "Схід", - написав він у телеграм-каналі.

Також у вівторок увечері агресор обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району. Бив із важкої артилерії. Люди неушкоджені.

"А близько другої ночі росіяни вдарили по Синельниківщині. Під прицілом опинилася Новопавлівська громада". - зазначив Лисак.

За його словами, там пошкоджено аграрне підприємство. Інформація уточнюється.

 

 

 

Теги: #ліквідація #дніпропетровська #шахеди

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