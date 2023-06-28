Події

07:27 28.06.2023

До восьми збільшилася кількість загиблих у Краматорську, 56 поранених, трьох врятовано

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До восьми збільшилася кількість загиблих у Краматорську, 56 поранених, трьох врятовано

До 8 збільшилася кількість загиблих у Краматорську внаслідок ракетної атаки російських окупантів, 56 поранених, трьох врятовано станом на ранок середи, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 07:00 28 червня з-під завалів зруйнованої будівлі кафе деблоковано тіла 8 загиблих (серед них 3 дитини, двоє - 2008 та 2011 р.н.). Постраждали 56 осіб (зокрема 1 дитина 2022 р.н.). Врятовано трьох осіб", - ідеться в повідомленні.

Рятувальники продовжують проводити розбір завалів зруйнованої будівлі та подальший пошук людей, які, ймовірно, перебувають там.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська у вівторок увечері завдали 2 ракетних удари по центру й одному із селищ у Краматорську (Донецька обл.), повідомила пресслужба міської ради.

 

 

 

 

 

Теги: #атака #загиблі #краматорськ

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