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00:41 28.06.2023

Столтенберг: ще рано робити висновки про можливі загрози альянсу через перебування Пригожина в Білорусі

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Столтенберг: ще рано робити висновки про можливі загрози альянсу через перебування Пригожина в Білорусі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг каже, що ще зарано робити будь-які висновки щодо можливих загроз альянсу від перебування на території Білорусі лідера ПВК Вагнер Євгена Пригожина та його найманців.

"Я вважаю, що зараз ще зарано, щоб робити якісь остаточні висновки про наслідки того факту, що Пригожин прибув до Білорусі і, швидше за все, деякі з його загонів теж будуть розташовані в Білорусі. Зараз зарано про це говорити. Але ми стежитимемо за ситуацією і гарантуватимемо, що захистимо всіх союзників, особливо тих, країни яких межують з Білоруссю", - сказав він у вівторок у Гаазі на прес-конференції, яка відбулася на спільній з прем'єр-міністром Нідерландів вечері, присвяченій підготовці майбутнього саміту альянсу у Вільнюсі. У заході також взяли участь президенти Литви, Польщі та Румунії та прем'єр-міністри Албанії, Бельгії та Норвегії.

За словами генсека, це питання "обговорювалося за вечерею і демонструє, що це було правильне рішення НАТО за останні роки з моменту незаконної анексії Криму в 2014 році реалізувати найбільше зміцнення колективної оборони з часів холодної війни". "Не повинно бути жодного непорозуміння щодо того, що ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО. І цей месидж ми адресуємо будь-якому потенційному супротивникові, включаючи Москву та Мінськ", - запевнив Столтенберг.

За його словами, подальше рішення НАТО ще більше посилити "колективну оборону з великою кількістю підвищеної готовності сил і більшими здібностями, щоб гарантувати надійне стримування та оборону для всього альянсу" будуть прийняті на саміті. «Ми надсилаємо чіткі сигнали Москві та Мінську, що НАТО захищатиме кожного союзника", - підкреслив генсек альянсу.

Президент Литви Гітанас Науседа, який брав участь у прес-конференції, висловив стурбованість тим фактом, що Пригожин прибув до Білорусі. "Ми бачили заколот групи Вагнера. Якщо він розташує своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни стоятимуть перед ще більшою небезпекою нестабільності", - сказав президент Литви.

Теги: #україна #альянс #столтенберг #загрози

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