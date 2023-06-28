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00:20 28.06.2023

Росія заслуговує на поразку і трибунал – Зеленський про ракетні удари по Краматорську та Кременчуку

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Росія заслуговує на поразку і трибунал – Зеленський про ракетні удари по Краматорську та Кременчуку

Кожен прояв терору доводить, що Росія заслуговує на поразку та трибунал, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетні удари Кременчуку та Краматорську.

"Рівно в річницю удару російських терористів по Кременчуку, по торговому центру, коли загинули 22 особи, російські нелюди знову направили ракети по Кременчуцькому району", - сказав він.

"Сьогодні російські терористи жорстоко обстріляли і Краматорськ, ракети С-300. Три людини загинули, з них дитина, мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час понад 40 людей поранено, всім надається допомога, триває розбір завалів", - сказав також він.

За словами Зеленського, "кожен такий прояв терору знову-таки доводить і нам, і всьому світу, що Росія заслуговує лише на одне, за результатами всього, що вона наробила - поразка і трибунал, справедливі та законні суди проти всіх російських вбивць і терористів".

Теги: #україна #кременчук #краматорськ #обстріли #зеленський

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