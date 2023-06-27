Уже троє загиблих і 25 поранених унаслідок ракетної атаки по Краматорську

Уже троє загиблих і 25 поранених унаслідок ракетної атаки по Краматорську, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У Краматорську станом на цю годину відомо про трьох загиблих цивільних внаслідок російського ракетного удару. Також 25 осіб отримали поранення. З них - одна дитина", - написав він у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, увечері вівторка російські окупаційні війська завдали 2 ракетних удари по центру й одному із селищ у Краматорську (Донецька обл.).