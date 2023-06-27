Події

21:51 27.06.2023

Посол США в Україні відреагувала на ракетний удар росіян по Краматорську

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Посол США в Україні відреагувала на ракетний удар росіян по Краматорську

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку росіян на Краматорськ, унаслідок якої загинули 2 людини і 22 дістали поранення.

"Жахливі кадри чергового жорстокого нападу на Краматорськ, у той час як Росія продовжує свої безсовісні удари по містах, населених пунктах і жителях України", - написала вона у твіттері.

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про двох загиблих і 22 поранених, зокрема одну дитину в результаті ракетного удару російських окупантів по Краматорську (Донецька область).

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі повідомив, що росіяни завдали 2 ракетних удари по Краматорську. Перше влучання було в заклад харчування в центрі міста. Друге влучання - с. Біленьке.

 

 

 

Теги: #посол #україна_сша #краматорськ

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