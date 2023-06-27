Події

19:48 27.06.2023

Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

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Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

Російські окупанти продовжують щодня зазнавати втрат під час збройної агресії проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Противник продовжує переобладнати цивільні навчальні заклади на тимчасово захоплених територіях України під медичні установи. Так, загальноосвітню школу населеного пункту Розівка Запорізької області окупанти перетворили на ще один військовий шпиталь. Відзначається постійне підвезення поранених загарбників", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Крім того, відомо, що в будівлю дитячого садка, переобладнаного під польовий шпиталь загарбників, що розташована в Новомихайлівці Херсонської області, доставили близько 50 поранених окупантів.

 

 

 

Теги: #окупанти #шпиталі

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