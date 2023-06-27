Єрмак: Не розумію, чому Нетаньягу досі не приїхав до Києва

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не розуміє, чому прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу досі не приїхав в Україну.

"Я не розумію, чому Нетаньягу не приїхав до Києва, не відвідав святі місця, Умань, зокрема, Бабин Яр", - сказав він у вівторок журналістам у Києві.

Зазначивши, що Україна співпрацює з Ізраїлем у гуманітарних проєктах, Єрмак сказав, що "вони можуть допомогти нам більш серйозно".

Глава Офісу президента також очікує реакції керівництва Ізраїлю на "абсолютно неадекватні заяви" Володимира Путіна. Той назвав якось президента України "ганьбою єврейського народу".

"Якщо офіційний Ізраїль не відреагує, це виглядатиме погано. Це не та ситуація, коли можна залишатися нейтральним", - сказав Єрмак.