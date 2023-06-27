Події

19:33 27.06.2023

Єрмак: Не розумію, чому Нетаньягу досі не приїхав до Києва

1 хв читати
Єрмак: Не розумію, чому Нетаньягу досі не приїхав до Києва

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що не розуміє, чому прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу досі не приїхав в Україну.

"Я не розумію, чому Нетаньягу не приїхав до Києва, не відвідав святі місця, Умань, зокрема, Бабин Яр", - сказав він у вівторок журналістам у Києві.

Зазначивши, що Україна співпрацює з Ізраїлем у гуманітарних проєктах, Єрмак сказав, що "вони можуть допомогти нам більш серйозно".

Глава Офісу президента також очікує реакції керівництва Ізраїлю на "абсолютно неадекватні заяви" Володимира Путіна. Той назвав якось президента України "ганьбою єврейського народу".

"Якщо офіційний Ізраїль не відреагує, це виглядатиме погано. Це не та ситуація, коли можна залишатися нейтральним", - сказав Єрмак.

Теги: #ізраїль #думка #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:41 27.06.2023
Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

19:25 27.06.2023
Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні "Саміту миру", хоча він може пройти до кінця року - Єрмак

Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні "Саміту миру", хоча він може пройти до кінця року - Єрмак

19:10 27.06.2023
Єрмак вірить у постачання Україні далекобійної зброї

Єрмак вірить у постачання Україні далекобійної зброї

20:23 26.06.2023
Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

20:15 26.06.2023
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу може відвідати Київ

12:54 26.06.2023
Єрмак: Очікуваний результат саміту НАТО - запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою

Єрмак: Очікуваний результат саміту НАТО - запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою

20:03 25.06.2023
Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

Єрмак провів низку зустрічей із радниками з національної безпеки лідерів Індії, Південної Африки, Туреччини, Японії та інституцій ЄС

11:05 25.06.2023
Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

Єрмак обговорив "Формулу миру" з радниками з понад 10 країн

20:48 22.06.2023
Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

Єрмак передав Саллівану інформацію української розвідки про плани РФ

14:26 22.06.2023
Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

Відмова Україні в членстві в НАТО зміцнить підтримку режиму Путіна - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори Ватикану в Москві мають сенс, якщо дозволять звільнити полонених і повернути дітей - Єрмак

Київ зацікавлений у якнайшвидшому проведенні "Саміту миру", хоча він може пройти до кінця року - Єрмак

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

ОСТАННЄ

Росіяни на окупованих територіях обладнують шпиталі в дитсадках і школах

Російські окупанти за добу завдали 20 авіаударів і здійснили 20 обстрілів із РСЗВ по території України - Генштаб ЗСУ

Данія розраховує, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16, програма ще розробляється

Харків'янин, який пропонував розмістити гроші на депозит під високі відсотки, привласнив понад 1,3 млн грн

Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України розпочне роботу наступного тижня - Костін

У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

Звільнення на бахмутському напрямку ускладнюється системою інженерних споруд, збудованих свого часу українцями - Маляр

Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

Камишіна визначено відповідальним за питання, пов'язані з укриттями - Шмигаль

Можливий підрив ЗАЕС окупантами не призведе до наслідків, які можна порівняти з Чорнобильською аварією, - голова ДІЯРУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА