У Празі повідомили про збільшення поставок озброєнь Україні цього року

Чехія з початку цього року збільшила постачання озброєнь в Україну на тлі тривалої повномасштабної військової агресії Росії проти неї, повідомив у вівторок глава уряду країни Петр Фіала.

"Загалом у період із січня до травня Україні було передано 24 модернізовані танки Т72, 76 БМП-амфібій, 645 протитанкових ракет і 57,3 тис. снарядів для САУ "Гвоздика", яку випускали за радянською ліцензією, і САУ "Дана" чехословацького виробництва", - повідомляє агентство ЕФЕ.

Крім того, з Чехії в Україну надійшло близько сотні танків Т72В, модернізованих у співпраці з ЄС і Нідерландами, зокрема на них було поліпшено оптику, мотори і бронезахист. Чехія також поставила Україні 16 систем ППО "Куб", на додачу до шести, поставлених минулого року.

Уряд Чехії не розкриває даних про фінансову складову цих поставок, зазначає ЕФЕ.

Минулого року Україна отримала з Чехії 89 танків, 226 БМП, 38 САУ "Гвоздика" і "Дана", 33 РСЗВ РМ-70, 1,5 млн одиниць боєприпасів.