СБУ затримала в Лимані "головного інженера Росенерго", який відключив мирне населення від електрики

Співробітники Служби безпеки України затримали в Лимані (Донецька область) колишнього майстра електричних мереж, який працював на ворога як "головний інженер Росенерго": відключив мирне населення від електрики та подав електроенергію окупантам.

"Служба безпеки викрила ще одного колаборанта у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Донеччини. Зловмисником виявився колишній майстер електричних мереж у Лимані. Під час тимчасового захоплення міста він підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією української спецслужби, за це окупанти призначили його "головним інженером" у створеній агресором "регіональній енергопостачальній компанії РФ".

"На цій "посаді" він знеструмив цивільне населення регіону і перенаправив доступну енергію на потреби рашистів. Зокрема, фігурант організовував подачу струму до окупаційної адміністрації Лиману, а також до утворених ворогом місцевих "відділів міліції ДНР" та "військової комендатури" РФ", - зазначається в повідомленні.

Крім того, колаборант забезпечував безперебійне енергопостачання будівель, у яких розквартировані регулярні російські війська, при цьому оселі місцевих жителів залишалися без електроенергії.

Також, як зазначають у СБУ, фігурант записував для прокремлівських телеграм-каналів власні відеокоментарі, де він вихваляв окупаційний режим країни-агресора.

Після звільнення Лиману зловмисник намагався уникнути правосуддя, проте співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій і Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.