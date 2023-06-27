У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

У столиці України пройшла тестування і готується до введення в експлуатацію новітня електронна система доступу до укриттів, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

У повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі, зазначається, що перша така система була встановлена в одній зі споруд цивільного захисту в Дарницькому районі Києва.

Зі свого боку пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що це укриття відвідав мер Віталій Кличко.

"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. В укритті, яке ми оглянули, майже завершили капітальний ремонт. Площа приміщення 140 кв. м і розраховане укриття більш ніж на 200 осіб", - повідомив Кличко.

"Зважаючи на застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за декілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним і оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3 тис. укриттів і сховищ", - також зазначив мер.

За інформацією КМВА, за допомогою цієї системи доступ до дверей укриттів може подаватися автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога; дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою; фізичним "ключем" (на кшталт ключа до звичайного домофона) або через пін-код, що генерується в чат-боті в телеграмі "Бомбосховища Києва".

Зазначається, що "всі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо відключиться подача електрики - система резервно живиться своїм власним акумулятором".

Вихід із закритого сховища безконтактний, оскільки достатньо піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер має можливість не лише відчиняти двері, тримати голосовий зв'язок із відвідувачами укриття, а й контролювати справність системи. Зазначається, що в разі виникнення несправностей або технічних проблем з обладнанням диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи системи.

"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але після запуску в роботу цієї першої системи ми системно нарощуватимемо обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий та безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", - наголосив голова КМВА Сергій Попко.