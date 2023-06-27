Події

13:45 27.06.2023

У Києві готується до експлуатації новітня електронна система доступу до укриттів

2 хв читати

У столиці України пройшла тестування і готується до введення в експлуатацію новітня електронна система доступу до укриттів, повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА).

У повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі, зазначається, що перша така система була встановлена в одній зі споруд цивільного захисту в Дарницькому районі Києва.

Зі свого боку пресслужба Київської міської державної адміністрації повідомила, що це укриття відвідав мер Віталій Кличко.

"Київ розпочав оснащення споруд цивільного захисту системами автоматизованого відкриття. Перші такі системи вже встановлюють в укриттях у Дарницькому районі столиці. В укритті, яке ми оглянули, майже завершили капітальний ремонт. Площа приміщення 140 кв. м і розраховане укриття більш ніж на 200 осіб", - повідомив Кличко.

"Зважаючи на застосування ворогом балістичних ракет, коли вибухи лунають за декілька хвилин після тривоги, важливо, щоб доступ до укриттів був безперешкодним і оперативним. І завдяки таким автоматизованим системам укриття та сховища відчинятимуться одразу після сигналу повітряної тривоги. Загалом у Києві плануємо встановити системи в майже 3 тис. укриттів і сховищ", - також зазначив мер.

За інформацією КМВА, за допомогою цієї системи доступ до дверей укриттів може подаватися автоматично, коли в місті оголошується повітряна тривога; дистанційно диспетчером через зв'язок переговорного пристрою; фізичним "ключем" (на кшталт ключа до звичайного домофона) або через пін-код, що генерується в чат-боті в телеграмі "Бомбосховища Києва".

Зазначається, що "всі чотири варіанти працюють незалежно один від одного і забезпечують безперешкодний доступ за будь-яких умов. Навіть якщо відключиться подача електрики - система резервно живиться своїм власним акумулятором".

Вихід із закритого сховища безконтактний, оскільки достатньо піднести руку до сенсорної кнопки. Диспетчер має можливість не лише відчиняти двері, тримати голосовий зв'язок із відвідувачами укриття, а й контролювати справність системи. Зазначається, що в разі виникнення несправностей або технічних проблем з обладнанням диспетчер може оперативно викликати технічну підтримку для відновлення роботи системи.

"Виготовлення та встановлення такої системи потребує певного часу та фінансування. Але після запуску в роботу цієї першої системи ми системно нарощуватимемо обладнання такими пристроями інших укриттів по столиці. Кияни та гості міста повинні мати швидкий та безперешкодний доступ до сховищ під час повітряних загроз", - наголосив голова КМВА Сергій Попко.

 

Теги: #кличко #київ #укриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:10 26.06.2023
Наявні укриття необхідно привести в належний стан до 25 липня 2023 року - рішення РНБО

Наявні укриття необхідно привести в належний стан до 25 липня 2023 року - рішення РНБО

10:14 25.06.2023
Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

Укргідрометцентр попереджає про негоду в Києві та області

15:53 24.06.2023
Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

Велику пожежу на складах на північній околиці Києва ліквідовано, жертв немає - ДСНС

14:55 24.06.2023
Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

Волонтери ТЧХУ допомагають рятувальникам на місці падіння уламків ракети в Києві

14:43 24.06.2023
У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

У Києві ліквідовано пожежу в торговельному центрі на Оболоні

14:13 24.06.2023
"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

"Ковальська" відновить пошкоджену уламками ракети будівлю в Солом'янському районі Києва

11:23 24.06.2023
Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

Кількість постраждалих у Солом'янському районі внаслідок нічної атаки зросла до 9, рятувальні роботи тривають - Кличко

08:55 24.06.2023
Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

Кількість загиблих у Солом'янському районі в результаті нічної атаки зросла до трьох

07:47 24.06.2023
Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

Двоє людей загинули та 11 поранено в Солом'янському р-ні внаслідок нічної атаки на столицю

04:10 24.06.2023
Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

Двоє постраждалих внаслідок падіння уламків у Солом'янському районі Києва – Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з підготовки до саміту НАТО

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски РФ ракет із літаків Ту-22м3

Українські військові ведуть успішні наступальні операції на трьох напрямках на півдні та сході - Генштаб

ЗС України за добу ліквідували 590 окупантів - Генштаб

ОСТАННЄ

Зафіксовано цвітіння Чорного моря через підрив Каховської ГЕС - голова Одеської ОВА

Порядок проведення НМТ-2023 не передбачає оскарження результатів оцінювання або змісту тестових завдань - УЦОЯО

Зеленський провів нараду з підготовки до саміту НАТО

Сили оборони зберігають ініціативу на бахмутському напрямку, за добу знищено 111 окупантів - Череватий

Унаслідок ракетної атаки РФ є влучання в дачний кооператив у Кременчуцькому районі, попередньо без жертв - голова ОВА

Під час атаки в повітряному просторі було зафіксовано щонайменше дві ракети - Ігнат

Модальність проведення Глобального саміту миру обговорюється - Жовква

В Україні стартував проєкт з оцифрування Києво-Печерської лаври - Мінкультури

Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски РФ ракет із літаків Ту-22м3

Віра у ЗСУ та сім'я допомагають більшості українців зберігати стійкість під час війни - опитування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА