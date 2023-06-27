Події

12:04 27.06.2023

Віра у ЗСУ та сім'я допомагають більшості українців зберігати стійкість під час війни - опитування

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Віра у ЗСУ та сім'я допомагають більшості українців зберігати стійкість під час війни - опитування

Абсолютна більшість українців зазначають, що віра у Збройні сили України (86%), а також сім'я, родичі та близькі (61%) допомагають їм зберігати стійкість під час війни з Росією, свідчать дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Презентація соціологічного дослідження групи "Рейтинг", проведеного на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості 6-11 червня 2023 року, відбулася в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Крім того, більш як третина респондентів (31%) вважають таким чинником щоденну працю, понад 20% - віру в державу та віру в Бога (релігія), по 12% підтримали варіанти відповідей про участь у волонтерстві, зборі коштів та міжнародній допомозі.

Водночас, за результатами дослідження, 67% опитаних вважають, що справи в Україні розвиваються у правильному напрямі, 18% - протилежної думки і ще 15% - не змогли оцінити. Хоча в усіх регіонах і серед усіх вікових та майнових груп продовжує домінувати оцінка напряму як правильного.

Соціологічна група "Рейтинг" 6-11 червня 2023 року провела дослідження "Стійкість під час війни та у поствоєнний період: на що опираються українці". Методом CATI (телефонні інтерв'ю) було опитано 1200 респондентів серед населення України від 18 років на всій території, за винятком тимчасово окупованих Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше ніж 2,8%. Опитування проведено на замовлення Національної платформи стійкості та згуртованості.

Теги: #рейтинг #опитування

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