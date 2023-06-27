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10:57 27.06.2023

Ткаченко про ведучих із телеканалів Медведчука в телемарафоні: Вони усвідомили і працюють, дотримуючись редакційних правил

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Ткаченко про ведучих із телеканалів Медведчука в телемарафоні: Вони усвідомили і працюють, дотримуючись редакційних правил

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що питання з присутністю в телемарафоні журналістів із телеканалів, що належали Віктору Медведчуку, вивчалося, і було вирішено залишити їх, оскільки наразі вони працюють, дотримуючись редакційних правил.

"Ми вивчали це питання, говорили з колегами, які пов'язані з телемарафоном, щодо їх участі саме в телемарафоні... Щодо цілого списку людей, які присутні і на інших каналах, ми проговорили це з колективами редакцій. Наводилися конкретні приклади, коли ці люди припинили співпрацю (з каналами, що належали Віктору Медведчуку, - ІФ-У) задовго до війни, коли вони позвільнялися. І загальне рішення було таке, що вони працювали, але наразі усвідомили і працюють, дотримуючись редакційних правил", - сказав Ткаченко в Києві у понеділок, 26 червня, на зустрічі з представниками громадськості.

Також міністр зазначив, що у відомства немає жодних механізмів, щоб впливати на мовлення та редакційну політику телеканалів, які працюють у телемарафоні, оскільки вони зберігають автономний статус.

Як повідомлялося, у травні 2022 року низка українських медійних організацій і журналістів звернулися до президента Володимира Зеленського та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка щодо участі в ефірі національного телемарафону ведучих, які нібито поширювали раніше проросійську пропаганду. Насамперед ішлося про Василя Голованова, Тиграна Мартиросяна, Наталю Влащенко, Тетяну Гончарову, Назара Довгого, Володимира Полуєва, Ганну Степанець та Анастасію Даугуле.

На це звернення в Міністерстві культури та інформаційної політики заявили, що наразі не час для публічних люстрацій і розпалювання конфліктів усередині професійної журналістської спільноти. Сам Ткаченко тоді заявив, що заклики прибрати з телемарафону деяких ведучих виглядають як кампанія шельмування, але ставати на захист деяких із цих людей він не хоче.

Теги: #мінкультури #ткаченко

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