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09:59 27.06.2023

Малоймовірно, що Кремль замінить Шойгу і Герасимова, оскільки це виглядатиме як поступка вимогам Пригожина - ISW

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Малоймовірно, що Кремль замінить Шойгу і Герасимова, оскільки це виглядатиме як поступка вимогам Пригожина - ISW

Наразі малоймовірно, що Кремль замінить міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова, оскільки це виглядатиме як поступка вимогам ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, пише Інститут вивчення війни (ISW) у звіті за 27 червня.

"Кремль, ймовірно, намагається дати зрозуміти, що Шойгу поки що збереже свою позицію і що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина. Російське міністерство оборони повідомило, що Шойгу відвідав незазначений передовий командний пункт Західної групи військ Росії в Україні 26 червня - його перша публічна поява після маршу Пригожина на Ростов-на-Дону і Москву", - ідеться у звіті, оприлюдненому на сайті.

Раніше міноборони РФ визначило, що Західна група військ діє на лінії Куп'янськ - Сватове в Харківській і Луганській областях.

Згідно з повідомленнями, Шойгу зустрівся з командувачем Західного угруповання військ генерал-полковником Євгеном Нікіфоровим і дав доручення угрупованню запобігти просуванню українських військ на лінії фронту.

Західні аналітики зазначають, що Шойгу не відвідав штаб ЗС РФ у Ростові-на-Дону після закінчення окупації міста бійцями "Вагнер", а також не підтримував інших контактів зі збройними силами на півдні України після завершення заколоту.

 

Теги: #вагнер #пригожин #isw

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