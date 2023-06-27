Партнер "Астерс" Ключковський може стати директором Реєстру завданих РФ Україні збитків

Засновник та партнер юридичної фірми "Астерс", член дорадчої ради Школи права Українського католицького університету Маркіян Ключковський може бути призначеним виконавчим директором Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України.

Відповідну пропозицію Мін'юсту схвалив уряд розпорядженням №560 від 24 червня, ця кандидатура буде представлена генсеку Ради Європи.

Раніше, у травні 2022 року, президент України Володимир Зеленський включив Ключковського до робочої групи з розробки та впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, заподіяної Україні збройною агресією РФ.

Ключковський також є членом таких організацій, як Міжнародна асоціація юристів (IBA), Асоціація юристів України, а також представляє інтереси Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC) в Україні.

Як повідомлялося, право висувати кандидатуру виконавчого директора Реєстру збитків закріплено за Україною. Крім того, Україна представляє кандидатуру в правління цього реєстру і в конференцію сторін.

У реєстрі буде включено заявки всіх постраждалих від агресії РФ, а також доказову базу за цими заявками. Наступним кроком має бути створення Компенсаційної комісії, яка має компетенцію розглядати такі заявки та присуджувати суми відшкодування збитків.

До угоди про реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, вже приєдналися 45 держав та ЄС.