У Великій Британії розпочався комплекс тренувань у межах серії навчань "Сі Бриз"

У Шотландії відбулася церемонія відкриття початку комплексу тренувань у межах серії навчань "Сі Бриз", у заході взяв участь командувач Військово-Морських Сил ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа, повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.

Неїжпапа подякував Великій Британії та її військовому керівництву за надання своєї території та інфраструктури для проведення тренувань, а також командувачу 6 флоту ВМС США за сприяння навчанню та підтримку.

"Переконаний, що майбутні злагоджені дії учасників навчань сприятимуть зміцненню регіональної безпеки та стабільності в Чорному морі", - сказав командувач ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що від української сторони тренуваннями керує командир флотилії капітан 1 рангу Юрій Федаш.

Головним завданням цього комплексу тренувань є підготовка до планування та ведення протимінних дій.

"Основний акцент робиться на проведенні підготовки штабу тактичної групи протимінних дій до планування та ведення протимінних дій (операцій) відповідно до стандартів і процедур НАТО із залученням зразків озброєння та військової техніки, які ВМС ЗС України отримали від країн-партнерів", - наголошується в повідомленні.

Також у повідомленні йдеться, що головним результатом тренувань стане готовність багатонаціональних сил до проведення операції зі звільнення Чорного моря від мінної безпеки та відновлення безпечного судноплавства.