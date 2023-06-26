Події

20:23 26.06.2023

Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

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Ткаченко вважає періодичну появу петицій із закликом звільнити його нормальним демократичним процесом

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що періодична поява петицій із закликом його звільнення є нормальним демократичним процесом.

"Мене звільняють із першого дня призначення. Це така сфера, на мою думку, як футбол чи приготування борщу, де всі знають, що зробити краще, в який спосіб і завдяки кому", - сказав Ткаченко в Києві в понеділок на зустрічі з представниками громадськості.

Міністр зазначив, що той факт, що періодично з'являються петиції із закликом його звільнення, це нормальний демократичний процес, у межах якого органи влади ухвалюють ті чи інші рішення, прислухаючись до думки громадськості.

"Але є й інші точки зору громадськості, і тут необхідно брати до уваги й дивитися на баланс різних точок зору", - додав він.

Що стосується конкретних питань і претензій, Ткаченко заявив, що готовий на них відповідати.

Як повідомлялося, 23 червня, під час відвідування Ткаченком "Книжкового Арсеналу", на фестивалі відбувся мітинг за його відставку з посади міністра культури та інформаційної політики. Після цього в соціальних мережах Ткаченко закликав усіх охочих за декілька днів відвідати зустріч, на якій вони зможуть поставити йому запитання і висловити претензії.

2 червня петиція на сайті Кабінету Міністрів із закликом до прем'єра Дениса Шмигаля ініціювати звільнення міністра культури Ткаченка набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів. Автор петиції заявляв, що, перебуваючи на посаді міністра, Ткаченко здійснював керівництво його діяльністю в такий спосіб, що призвів до стагнації в культурній сфері.

19 червня Шмигаль у відповідь на петицію заявив, що не бачить підстав для ініціювання звільнення Ткаченка.

21 червня на сайті уряду було зареєстровано другу петицію із закликом звільнити Ткаченка.

Депутата Верховної Ради Ткаченка (фракція "Слуга народу") призначили міністром культури та інформаційної політики в червні 2020 року. До обрання нардепом був керівником холдингу "1+1", який залишив у серпні 2019 року.

Теги: #думка #ткаченко #петиції

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