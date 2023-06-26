Сили оборони таврійського напрямку просунулися на 1,5 км углиб противника

На таврійському напрямку українські сили оборони в результаті системного тиску просунулися в бік противника вже на 1,5 км, повідомив речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Валерій Шершень.

"У результаті системного тиску Сили оборони таврійського напрямку мають успіх і просунулися на 1,5 км углиб противника. Це про успішні наступальні дії угруповання "Таврія" на мелітопольському напрямку", - сказав він в ефірі національного телемарафону "Єдині новини #UAразом" у понеділок.

Шершень зазначив, що наразі українські сили оборони закріплюються там на досягнутих рубежах. За його словами, відбувається аеророзвідка місцевості, обов'язкове розмінування, а також Сили оборони наносять вогневі ураження, артилерія працює по виявленим цілям противника і відбуваються заходи з контрбатарейної боротьби.

Він наголосив, що, просуваючись уперед, воїни таврійського напрямку впевнено продовжують знищувати ворога та вирівнюють фронт.

"Важливо зазначити, що підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку впродовж доби виконали 954 вогневих завдання. За останню добу втрати ворога вбитими становлять 146 окупантів, пораненими - 229, четверо полонених", - уточнив Шершень.

За його словами, на таврійському напрямку українські сили знищили 15 одиниць озброєння та військової техніки противника.

"Загалом упродовж минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції та зробив 450 обстрілів. На авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару. У районі Авдіївки здійснив артилерійський обстріл навколишніх населених пунктів", - додав речник Об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку.