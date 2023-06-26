Швеція виділить Україні майже 32,5 млн євро гуманітарної допомоги

Уряд Швеції схвалив пакет допомоги Україні, що містить фінансування гуманітарної допомоги та відновлення.

"Допомогу в розмірі 380 мільйонів шведських крон (майже 32,5 млн євро - ІФ-У) спрямовано на задоволення найнагальніших потреб, вона відзначає важливу роль організацій громадянського суспільства", - повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Зазначається, що потреби України в гуманітарній допомозі величезні й стали ще гострішими після підриву греблі Каховської ГЕС.

"У міру посилення бойових дій уздовж лінії фронту вкрай важливо, щоб організації, які надають допомогу, були готові підтримати й надати підтримку цивільному населенню, яке потребує допомоги. Підтримка Швеції допомагає нашим партнерам бути на місцях і діяти в короткостроковій та довгостроковій перспективі там, де потреби найбільші. Цей великий гуманітарний літній пакет принесе велику користь в Україні", - сказав міністр з питань співпраці з метою розвитку та зовнішньої торгівлі Йоган Форсселл.

Наголошується також, що громадські організації відіграють важливу роль у гуманітарній роботі та часто досягають тих місць, де інші суб'єкти не можуть цього зробити. Тому уряд Швеції надає підтримку діяльності Українського Червоного Хреста та інших організацій громадянського суспільства.

Так, уряд Швеції підтримує роботу МКЧХ із надання медичних послуг та ліків, води і санітарії, а також житла у важкодоступних районах. Окрім того, ПРООН допомагає задовольнити потреби в розмінуванні після війни та повеней, які зростають.

"Підтримка ПРООН також дає змогу відновити енергетичну інфраструктуру та придбати обладнання для підтримки критично важливих постачань електроенергії. Уряд також надає підтримку зусиллям Євроконтролю з підтримання функціонування системи управління повітряним рухом", - зазначено в повідомленні уряду.

Пакет допомоги буде надано на додаток до гуманітарної допомоги, затвердженої для України на 2023 рік. Загалом із моменту повномасштабного та незаконного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Швеція надала 1,9 мільярда шведських крон (майже 152,6 млн євро - ІФ-У) як гуманітарну допомогу, 750 мільйонів шведських крон (майже 64 млн євро - ІФ-У) як підтримку реконструкції та 316 мільйонів шведських крон (майже 27 млн євро - ІФ-У) як підтримку реформ.