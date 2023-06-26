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15:37 26.06.2023

Саміт миру може відбутися до кінця року - високопоставлений чиновник ЄС

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Саміт миру може відбутися до кінця року - високопоставлений чиновник ЄС

За підсумками зустрічі, присвяченій підготовці майбутнього саміту миру, яка відбулася в суботу в Копенгагені, є підстави вважати, що безпосередньо саміт може відбутися до кінця року. Про це в понеділок журналістам на умовах анонімності розповів високопоставлений представник Європейського Союзу, представники якого також були учасниками цієї зустрічі.

За його словами, засідання відбулося на рівні національних радників із питань безпеки. З боку України участь взяв голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Говорячи про те, які саме країни були представлені, співрозмовник журналістів повідомив, що були представники "Великої сімки" і такі "ключові партнери", як Бразилія, Індія, Саудівська Аравія, Південна Африка і Туреччина.

"Ми продовжуватимемо обговорення в цьому форматі. Було визнання того, що будь-яке мирне рішення має бути довгостроковим і справедливим, ґрунтуючись на принципах ООН - суверенітеті, територіальній цілісності, праві обирати своє майбутнє", - розповів співрозмовник журналістів.

Високопоставлений європейський чиновник також повідомив, що під час зустрічі було озвучено "різні думки про час для проведення саміту".

"Країни, що не входять до числа "Великої сімки", говорили, що має бути зроблено більше роботи з тим, щоб провести саміт наприкінці року", - зазначив він.

Відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про подальший розвиток подій, чиновник ЄС сказав, що є плани провести наступну зустріч до літніх канікул, до того ж представники Саудівської Аравії "подали сигнал", що хотіли б прийняти це засідання у себе.

Крім того, за його словами, під час минулої зустрічі порушували питання "діалогу з Росією, оскільки є низка питань, які з ними потрібно обговорювати". Такими питанням європейський чиновник назвав ядерні ризики навколо Запорізької атомної електростанції, необхідність повернення в сім'ї двадцяти тисяч викрадених українських дітей, питання обміну військовополоненими, Чорноморської зернової ініціативи.

"Це було хороше засідання", - підсумував співрозмовник журналістів.

Теги: #єс #саміт_миру

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