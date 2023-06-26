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13:56 26.06.2023

Українська розвідка про заколот Пригожина: Ми побачили неготовність російських силовиків, чиновників і громадян публічно захищати режим Путіна

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Українська розвідка про заколот Пригожина: Ми побачили неготовність російських силовиків, чиновників і громадян публічно захищати режим Путіна

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи демарш ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, наголосив на неготовності силовиків, чиновників і громадян у РФ публічно захищати режим президента країни-агресора Володимира Путіна.

"Продовження внутрішньоросійських конфліктів цілої серії - це не перший, і не останній. І те, що там відбувається як наслідки російського злочинного повномасштабного вторгнення проти України, звісно, на наших очах уже розпочинається і трансформація всередині так званої РФ. Ми побачили неготовність силовиків, чиновників різних рангів публічно захищати режим Путіна", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Також у розвідці зазначили, що жоден громадянин РФ добровільно не вийшов на захист режиму Путіна.

"І те, з якою легкістю дестабілізувалася ситуація, як за короткий день скільки подій відбулося, скільки втрат зазнали російські сили безпеки і оборони, свідчить: усе, що в них може бути дієвим, перебуває на окупованих українських територіях. А всередині самої РФ режим не контролює повною мірою ситуацію. І, звісно, це побачив увесь світ. Зруйнувалася монополія на насильство. Ну, і багато інших аспектів, про які ми публічно наразі не говоритимемо", - сказав Юсов.

Також у розвідці наголосили, що сам по собі процес дуже показовий. "І дуже важливо розуміти, що він ще не завершений", - додав Юсов.

Крім того, у ГУР впевнені, що все це матиме подальші катастрофічні наслідки для режиму Путіна.

"І навіть, якщо формально ми чуємо оцінки з боку партнерів так званої РФ, або країн, які все ще підтримують із ними якусь комунікацію, що, мовляв, нічого не сталося, і це внутрішньоросійська справа, хоча це справді внутрішньоросійська справа, звісно, навпроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив, скажімо так, імідж особи, яка, так, кривавий злочинець, убивця, терорист, але він принаймні контролює ось цю величезну територію і, зокрема, ядерну зброю, або фінансові економічні питання. Усі переконалися, що це не так", - пояснили в розвідці.

У суботу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу щодо заколоту стосовно Пригожина припинять, він "піде" до Білорусі, Кремль не чинитиме йому в цьому перешкод.

Однак у понеділок росЗМІ повідомили, що кримінальну справу стосовно Пригожина про організацію заколоту не припинено.

Теги: #гур_мо #пригожин

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