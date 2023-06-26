Події

12:23 26.06.2023

Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

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Ткаченко про Києво-Печерську лавру: Жодна сакральна цінність не залишить територію України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що жодна сакральна цінність із Києво-Печерської лаври не залишить територію України.

"Чим більше лавра стає українською, тим більше підгорає на болотах. Єдине завдання, яке стоїть перед нами наразі щодо лаври - захистити її від "руського міра" та остаточно перевірити чи всі наші українські сакральні реліквії на місці. Жодна сакральна цінність не залишить територію України. А все викрадене Росії доведеться повернути", - написав Ткаченко в телеграм-каналі, коментуючи заяви російської влади і РПЦ, що нібито Україна має намір вивезти за кордон із території Києво-Печерської лаври сакральні цінності.

 

Теги: #лавра #цінності #ткаченко

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