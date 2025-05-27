Нам потрібне суспільство, де людська гідність, солідарність та відповідальність є основою для прийняття рішень - Юрій Гончаренко

Війна, яку веде Україна, є не лише військовим протистоянням, а й цивілізаційним конфліктом між свободою та тиранією, гідністю та рабством, культурою та варварством. У цьому конфлікті культура є не додатком до військових зусиль, а самостійним фронтом боротьби, де вирішується доля української нації.

Про це наголосив голова Українського безпекового клубу Юрій Гончаренко (ГО "Фонд сприяння демократії") 27 травня у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на засіданні експертного круглого столу "Шляхи зміцнення суспільної стійкості України: експертиза на основі цінностей".

Круглий стіл зібрав представників сектору безпеки та оборони, органів влади, громадянського суспільства та експертного середовища. Організаторами виступили Консервативна Платформа (спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні) у партнерстві з Українським безпековим клубом.

Центральною частиною дискусії стала презентація аналітичних записок "Християнсько-демократична експертиза", яку зробив Юрій Гончаренко. Документ охоплює чотири ключові сфери - економіку, політику, соціум та культуру - пропонуючи комплексний підхід до вирішення національних викликів через призму цінностей.

"Наше дослідження - це не просто аналіз проблем, а конкретні рекомендації, як побудувати суспільство, де людська гідність, солідарність та відповідальність стають основою для прийняття рішень", - зазначив Гончаренко.

"Проєкт "Консервативна платформа" розпочався у 2016 році. Ми не з тих консерваторів, які виникли як гриби після дощу після перемоги Трампа. Підтримка Фонду Ганнса Зайделя в 2024 році дозволила нам знайти однодумців, та долучитися до Українського безпекового клубу. Сьогоднішнє дослідження - це результат багаторічної роботи над питанням: як побудувати суспільство, яке буде одночасно сильним і гуманним, захищеним і вільним", - підкреслив він.

Юрій Гончаренко назвав культуру простором творення сенсів та основою національної стійкості. Крім того, він застеріг від культурного релятивізму, що веде до втрати моральних орієнтирів.

Також Гончаренко підкреслив необхідність розвитку в Україні оборонної демократії – концепції досягнення довгострокового миру в умовах тривалих загроз. Ключовою тезою оборонної демократії є аксіома, що міцний та тривалий мир можливий лише через постійну готовність до захисту.

"Сьогоднішня розмова показала, що в українському експертному середовищі є розуміння викликів та готовність шукати рішення. Ми не можемо дозволити собі розкіш чекати кращих часів для впровадження ціннісно орієнтованої політики. Війна — це не привід відкладати реформи, а стимул робити їх більш глибокими та системними", - підсумував Гончаренко.

Аналітичні записки "Християнсько-демократична експертиза" опубліковано на сайті Консервативної Платформи та доступні до скачування.