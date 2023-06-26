Події

10:57 26.06.2023

Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

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Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

Унаслідок нічного обстрілу Одещини одна ракета влучила у складське приміщення, також вибуховими хвилями від падіння уламків збитих БПЛА пошкоджено вікна в житлових будинках, дані про постраждалих не надходили, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Під прикриттям грози і потужного шторму ворог спрямував з акваторії Чорного моря ракети типу "Калібр" та ударні дрони типу Shahed-136. Два "Калібри" і чотири дрони-камікадзе збито над Одещиною. Одна ракета влучила в складське приміщення в Одеському районі", - йдеться в повідомленні Кіпера в понеділок уранці.

Як уточнив Кіпер, унаслідок збиття уламки дронів упали на відкриту територію, а "вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони". Даних про постраждалих не надходило.

Як повідомлялося з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, минулої ночі ворог атакував Україну переважно з Чорного та Азовського морів, силами ППО повітряного командування "Південь" було знищено дві з трьох випущених крилатих ракет типу "Калібр" і сім із восьми ударних БПЛА типу Shahed-136/131.

Теги: #ракети #одеська_область #знищення

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