Австралія надасть допомогу Україні майже на $74 млн

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз оголосив про черговий пакет військової підтримки України на суму 110 млн австралійських доларів (близько $74 млн), повідомляють місцеві ЗМІ.

До нового пакета увійдуть 70 одиниць техніки, зокрема 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M і 14 причепів.

Київ також отримає значні поставки 105-мм артилерійських снарядів.

Крім того, Канберра надасть Організації Об'єднаних Націй 10 млн австралійських доларів для задоволення гуманітарних потреб України.

Прем'єр-міністр наголосив, що Австралія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.