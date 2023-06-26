Події

08:46 26.06.2023

Австралія надасть допомогу Україні майже на $74 млн

1 хв читати
Австралія надасть допомогу Україні майже на $74 млн

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз оголосив про черговий пакет військової підтримки України на суму 110 млн австралійських доларів (близько $74 млн), повідомляють місцеві ЗМІ.

До нового пакета увійдуть 70 одиниць техніки, зокрема 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок MAN 40M і 14 причепів.

Київ також отримає значні поставки 105-мм артилерійських снарядів.

Крім того, Канберра надасть Організації Об'єднаних Націй 10 млн австралійських доларів для задоволення гуманітарних потреб України.

Прем'єр-міністр наголосив, що Австралія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

 

 

Теги: #україна #допомога #австралія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:19 26.06.2023
Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

05:31 25.06.2023
Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

04:13 25.06.2023
Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде в Білорусь

Кримінальну справу щодо Пригожина закриють, він піде в Білорусь

02:37 25.06.2023
Культурна спадщина України – це надбання українських композиторів, що показує єдність з європейцями та підкреслює українську самобутність

Культурна спадщина України – це надбання українських композиторів, що показує єдність з європейцями та підкреслює українську самобутність

01:17 25.06.2023
ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

ЗСУ під Бахмутом закликали окупантів повертатися додому

20:24 24.06.2023
"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

"Господарі" Росії взагалі нічого не контролюють - Зеленський

06:31 24.06.2023
Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

Війська РФ понад 40 разів обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей з мінометів - ОК "Північ"

06:23 24.06.2023
Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

Внаслідок ракетної атаки в Солом'янському районі семеро людей поранено, пошкоджено близько 40 авто – КМВА

05:00 24.06.2023
Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

Понад 20 ракет було знищено у повітряному просторі Києва – КМВА

04:59 24.06.2023
Окупанти обстріляли приватний сектор у Дніпрі, є постраждалі, кілька будинків повністю зруйновано

Окупанти обстріляли приватний сектор у Дніпрі, є постраждалі, кілька будинків повністю зруйновано

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - важкі бої, за тиждень там було близько 250 бойових зіткнень

За добу ЗС України ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника

Окупанти намагаються наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу було 36 бойових зіткнень

ОСТАННЄ

Затримано голову Тернопільської облради та двох заступників голови ВЦА за вимагання коштів у бізнесмена-волонтера

Ткаченко: Розпочалося розроблення стратегічної візії Києво-Печерської лаври на 2023-2051 роки

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини поранені четверо осіб, зокрема вагітна жінка

Над Одещиною збито дві ракети типу "Калібр", одна ракета влучила у складське приміщення

Президент Литви заявив про необхідність зміцнення кордону з Білоруссю

Затримано інформатора російських спецслужб, який збирав дані про охорону Південноукраїнської АЕС

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про втрату одного літака в червні

Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона та Антонівки запалювальними боєприпасами

ЗСУ активізували атаки й домоглися прогресу на північному та південному флангах Бахмута - британська розвідка

Українські сили на півдні звільнили близько 130 кв. км території - Маляр

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА