Події

07:22 26.06.2023

Події в Росії повністю виправдовують підтримку, яку Захід надає Україні

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Події в Росії повністю виправдовують підтримку, яку Захід надає Україні

Події в Росії повністю виправдовують підтримку, яку Захід надає Україні, сказав президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю газеті La Provence.

Марш ПВК "Вагнер" на Москву "продемонстрував розкол, що існує в російському керівництві, і вразливість як військових, так і (інших) воєнізованих структур (у Росії)", - заявив у неділю президент Франції.

Він зазначив, що "ситуація продовжує розвиватися" і що він постійно "стежить за подіями".

"Усе це має змусити нас бути надзвичайно пильними і повністю виправдовує ту підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі", - сказав Макрон.

 

 

 

Теги: #рф #франція #макрон #пригожин

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