Події

07:19 26.06.2023

Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

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Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

Збройний заколот ПВК "Вагнер" 23-24 червня, очевидно, не справив істотного впливу на здатність російських військ проводити наступальні та оборонні операції в Україні, йдеться в огляді Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначається, бойові дії тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту, при цьому російські війська провели відносно більше наземних атак біля Бахмута, ніж за останні кілька днів.

Водночас деякі російські джерела використовували збройний заколот для того, щоб завчасно виправдати російські сили в разі будь-яких успіхів України, досягнутих 24 і 25 червня, вважають аналітики.

Однак, у зведенні ISW йдеться, що угода Лукашенка з Пригожиним може призвести до зміни керівництва Міністерства оборони РФ.

"Наслідки угоди Лукашенка-Пригожина для керівництва Міноборони Росії залишаються неоднозначними... Кремль може розглядати зміну керівництва Міноборони в рамках угоди", - йдеться в огляді.

Зазначається, що міністра оборони Росії Сергія Шойгу і начальника Генерального штабу генерала армії Валерія Герасимова ніхто не бачив і не чув відтоді, як Пригожин оголосив про початок збройного заколоту 23 червня. Деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, чинний губернатор Тульської області, колишній співробітник служби безпеки Путіна і колишній глава Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони, хоча ISW не може підтвердити ці припущення.

"Будь-які зміни в керівництві Міноборони означали б значну перемогу Пригожина, який виправдовував свій збройний заколот прямим обвинуваченням Шойгу і Герасимова в загибелі десятків тисяч російських солдатів" - написали аналітики ISW.

 

 

 

Теги: #рф #україна #фронт #пригожин

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